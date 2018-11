Maroc: Adieu président Adieu Si Abdelaziz Dobli Bennani

Nos condoléances attristées à son épouse Laïla Lazrak, sa fille Nadia et son fils Khalid, son frère Si Ahmed de même qu'aux familles Dobli-Bennani, Youssouf et Lazrak.

Si le sport national pleure aujourd'hui Si Abdelaziz Dobli-Bennani, il pleure en lui le président qui a su se faire entourer de dirigeants dévoués pour tirer le meilleur de joueurs talentueux. Le résultat est, on ne peut plus, éloquent : le Maroc trois fois champion du monde et cinq fois vice-champion au grand dam des meilleures triplettes de par le monde.

Un petit malaise dans la nuit de dimanche-lundi derniers, et juste après, c'est le cœur qui lâche. Ce même cœur empli d'amour, ce même cœur noble et généreux à souhait a fini par cesser de battre, nous privant d'un grand monsieur, d'un seigneur.

