Maroc: Le nouvel horaire scolaire toujours en négociation

Après avoir recueilli l'avis des parents d'élèves, le ministre de l'Education nationale s'est réuni avec les syndicats

Quel horaire sera-t-il appliqué à partir du mercredi 7 novembre dans les établissements scolaires publics et privés à l'échelle nationale après le maintien de GMT+1 ? Cette question a été abordée lors de la réunion tenue mardi après-midi entre le ministre de l'Education nationale et les secrétaires généraux des syndicats de l'enseignement.

Selon Sadek Rghioui, secrétaire général du Syndicat national de l'enseignement affilié à la FDT et secrétaire général adjoint de cette centrale syndicale, la réunion qui a duré de 18 à 22 heures a permis de débattre de plusieurs questions se rapportant au cahier revendicatif et à l'horaire scolaire.

«Nous ne nous sommes pas mis d'accord sur des questions importantes en ce qui concerne le cahier revendicatif et nous avons décidé d'approfondir la discussion au mois de novembre sur des questions telles que le statut des personnels, à condition de parvenir à un accord final à fin décembre prochain », nous a-t-il expliqué.

S'agissant de la question de l'horaire scolaire, il a affirmé que le ministère va adresser ses propositions concernant le nouvel horaire aux syndicats du secteur pour qu'ils puissent donner leur avis.

Il convient de rappeler qu'après l'annonce du maintien de l'heure d'été, un communiqué du ministère de l'Education nationale avait proposé un nouvel horaire à partir du 7 novembre. Ainsi, les cours devaient avoir lieu de 9h à 13h le matin et de 14h à 18h l'après-midi, c'est-à-dire que les élèves n'auront droit qu'à une heure de pause-déjeuner.

Cette décision ayant provoqué un tollé chez les parents d'élèves, une réunion a été tenue lundi dernier entre le ministre de l'Education nationale et la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Maroc (FNAPEM). L'objectif étant de mettre sur pied un nouvel horaire qui prendrait compte des réserves et des critiques formulées par le bureau national de FNAPEM qui s'est réuni en urgence samedi dernier pour débattre de cette question.

D'après un communiqué de ladite fédération rendu public au terme de cette réunion, il a été décidé d'appliquer des horaires différents selon les saisons.

En effet, les nouveaux horaires scolaires seront de 9h à 13h le matin et de 15h à 18h l'après-midi pour les élèves des collèges et lycées durant la période allant de novembre à février, et de 8h à 12h le matin et de 14h à 18h l'après-midi de mars à juin.

Par ailleurs, les horaires du primaire seront de 9h à 13h le matin et de 15h à 17h l'après-midi du lundi au vendredi et de 9h à 13h les samedis, et ce, de novembre à février. Et les cours auront lieu de 8h à 12h le matin et de 14h à 17h l'après-midi, du lundi au vendredi et de 8h à 12h le samedi de mars à juin.

Une source du ministère de l'Education nationale nous a assuré que le ministre, Said Amzazi, entreprend des consultations avec tous les partenaires en vue de parvenir à un accord qui prenne en considération les intérêts des élèves et de leurs parents et qu'il rendra public, via un communiqué détaillé, le nouvel horaire scolaire une fois ses consultations terminées.