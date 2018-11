Maroc: Echanges entre universitaires et chercheurs sur le contrôle des finances publiques

Considérant que la mission de contrôle ne se détache guère de l'élément social, et que les deniers publics sont un moyen de préservation des équilibres sociaux, l'intervenant a invité l'audience à réfléchir sur le comportement financier des gestionnaires, tout en considérant que le contrôle devrait se faire dans le cadre de la complémentarité des rôles de l'Etat d'une part et de la société civile d'autre part.

Cette mission qui constitue l'essentiel du contrôle politique et prend plusieurs formes, d'après l'intervenant, subit toujours la domination de l'appareil exécutif faute de moyens juridiques et humains.

D'après Mohammed Moudden, chef du Comité organisateur, le colloque examine le cadre constitutionnel et juridique du contrôle des finances publiques et de protection des deniers publics.

Le Maroc dispose à cet effet, d'après Khomri toujours, d'un arsenal juridique, constitution et lois organiques notamment, qui encadre les bases d'une gouvernance financière d'une part et d'une efficacité de contrôle d'autre part.

Said Khomri, chef du département du droit public, a considéré dans son allocution inaugurale que les finances publiques doivent être protégées et contrôlées sur la base d'une juridiction qui définit les prérogatives et les responsabilités des gestionnaires et des contrôleurs à la fois.

Cette journée de débat académique a été rehaussée par la participation de dix-huit professeurs universitaires et chercheurs issus de Mohammedia, Casablanca, Salé, Tanger et Nador.

Sous le thème « Le contrôle des finances publiques et la protection des deniers publics », la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia a organisé récemment un colloque en partenariat avec l'Institut Hanns Seidel.

