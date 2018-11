Maroc: Lancement du prix national des meilleurs artisans à Meknès

Et de huit pour le Prix national des meilleurs artisans. Initié par le secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale, du 4 au 7 novembre 2018 à Meknès, ce prix a pour objectif d'abord la reconnaissance du savoir-faire ancestral et du travail assidu des maîtres artisans et de leurs apports au développement.

Devenue un rendez-vous annuel incontournable pour les artisans marocains, cette manifestation ambitionne la préservation du capital immatériel que constitue l'artisanat marocain, mais aussi l'encouragement de la créativité et de l'innovation dans ce domaine.

L'édition de cette année a rassemblé plus de 520 candidats, après une tournée nationale à travers les différentes régions du Royaume afin de présélectionner les meilleurs produits des catégories suivantes : ameublement, décor, bijouterie, habillement et accessoires. Cette sélection a permis de choisir 183 produits pour le concours final.

Le choix de Meknès pour accueillir cette édition n'était pas arbitraire, annonce un communiqué des organisateurs, mais vise à rendre hommage à cette ville impériale qui se distingue par un artisanat local (ferronnerie, poterie-céramique, menuiserie, bijouterie, tissage traditionnel, cuir... ) très présent dans tous les recoins de la ville, des souks de la médina, aux alentours de la place Hedim, près de ses monuments et sites historiques, en passant par les magasins d'artisanat de la ville nouvelle.

Le Prix national des meilleurs artisans, créé en 2011, a récompensé au cours de ses huit ans d'existence la créativité de centaines de maîtres artisans. L'édition de 2018 ne fait pas exception et les produits sélectionnés seront exposés dans le hall d'exposition du Complexe culturel et administratif du ministère des Habous du 4 au 7 novembre 2018 pour que le grand public puisse admirer les plus belles créations des artisans marocains.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 7 novembre 2018 et trois prix seront décernés dans chacune des catégories : le Prix national d'excellence, le Prix national de distinction, et le Prix national d'encouragement, ainsi que le Prix d'honneur, en hommage à un artisan qui a contribué au développement et à la promotion de l'artisanat national. Cette cérémonie sera présidée par Mohammed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, ainsi que Mme Jamila Elmossalli, secrétaire d'Etat chargée de l'Artisanat et de l'Economie sociale.