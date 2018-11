Ile Maurice: Chagos - Des chiens pendus à Bristol

Spectacle effrayant. Des chiens pendent aux arbres, à Bristol. Rassurez-vous ce ne sont pas des vrais. Mais l'histoire qu'ils racontent est tout autant horrible.

Il s'agit d'une installation en papier mâché réalisée par l'artiste mauricien Krishna Luchoomun. En mémoire de l'expulsion des Chagossiens de leurs îles.

Le site internet du Bristol Post, Bristol Live, raconte, le 24 octobre, «l'histoire choquante» derrière ces animaux accrochés à Cotham House, un des bâtiments de l'université de la ville britannique.

Cette histoire c'est celle des chiens et des animaux domestiques tués par les autorités britanniques pour faire peur et forcer les Chagossiens à l'exil, afin d'installer la base américaine de Diego Garcia, au début des années 70.

"The dogs, swinging in the breeze, represent one of the darkest chapters of Britain's history - and tell a sickening story from just a generation ago", écrit le site du Royaume-Uni.

Le drapeau chagossien, en cœur, y est également suspendu. "Making reference to the shredded work of Banksy, the balloon with the colours of the flag of the Chagos Islands, suggest a glimmer of hope as Mauritius is now legally fighting for the resettlement of the Chagossians on their homeland", explique Krishna Luchoomun.