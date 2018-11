Congo-Kinshasa: Exploitation minière - La RDC s'associe à la Tanzanie pour traiter le cobalt

Le pays cherche à établir une fonderie chez son voisin afin de minimiser les coûts de transport du minerai brut expédié vers des marchés hors d'Afrique, indique le site theeastafrican.co.ke.

En vertu d'un accord entre les deux pays, le gouvernement congolais utilisera des fonderies et d'autres usines de traitement de minéraux en Tanzanie pour traiter son cobalt brut en vue de son exportation. La ministre tanzanienne des Mines, Angela Kairuki, a récemment déclaré que le pays développait des usines de collecte de minéraux pour traiter ses minéraux bruts que la République démocratique du Congo (RDC) pourra aussi utiliser. « Nous sommes en train de négocier avec la RDC pour traiter le cobalt et d'autres minéraux en Tanzanie comme une option permettant de réduire les coûts de transport des minerais bruts vers les marchés d'outre-mer », a déclaré Angela Kairuki, cité par theeastafrican.co.ke. Cette dernière a ajouté que la Tanzanie et la RDC étudient des alternatives clés qui permettraient aux deux pays de partager l'expertise et la supervision de l'industrie minière.

Ainsi souligne-t-on, le ministre des Mines de la RDC, Martin Kabwelulu, et d'autres responsables de son département étaient en Tanzanie, la semaine dernière, pour une mission d'enquête. « Nous devons forger une stratégie commune qui nous permettra de vraiment tirer profit du secteur minier », a déclaré le ministre congolais, cité par theeastafrican.co.ke .

Martin Kabwelulu a fait savoir que la RDC enverrait ses experts en minerais et mines étudier à l'Institut des ressources minérales en Tanzanie, pour s'informer des méthodes de production grâce au modèle du cadastre, ainsi que pour améliorer les systèmes de réglementation permettant de surveiller les chaînes de contrebande. A cette occasion, le ministre congolais a rappelé que la loi minière modifiée du pays exige que les investisseurs soient plus responsables, paient des redevances plus élevées de 10%, au lieu de 2%, et veillent à ce que les fosses minières soient comblées dès la fin des activités.

La RDC produit plus de 70% du cobalt dans le monde. Il y a environ quatre ans, elle avait interdit l'exportation de cuivre et de cobalt bruts ou non polis afin d'encourager l'industrie locale à réorienter sa production vers des métaux finis de valeur supérieure. Cependant, faute d'électricité pour traiter les minerais au niveau national, le gouvernement a assoupli l'interdiction d'exporter des concentrés de cuivre et de cobalt. Environ 30% des métaux continuent d'être exportés sous forme de concentré.