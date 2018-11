Tunisie: L'impératif de dévoiler le mystère de «la chambre noire»

Et heureux qui, des deux, écrit le mieux l'histoire du football continental. Au jour d'aujourd'hui, c'est Al Ahly… Plus »

De son côté, le secrétaire général du Courant populaire, Zouheir Hamdi, a déclaré que le pays ne doit pas être dirigé par un parti qui possède une organisation secrète (...), qui infiltre le système sécuritaire et judiciaire et tente de noyauter l'institution militaire.

Il a demandé aux autorités concernées, en particulier le ministère de l'Intérieur, de dévoiler le mystère de «la chambre noire» et de remettre son contenu à la justice militaire ou judiciaire, réclamant de l'Etat de mettre un terme à son implication dans la dissimulation de la vérité et la protection des criminels.

Selon Jemour, le chef du gouvernement est au courant du contenu de «la chambre noire» du ministère de l'Intérieur, l'accusant de vouloir sciemment dissimuler la vérité sur ces assassinats et sur le lien entre l'organisation secrète du mouvement Ennahdha à cause de «calculs politiciens».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.