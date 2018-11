Tunisie: Tirer profit des expériences réussies

Au cours de sa visite au Sultanat d'Oman du 24 au 26 octobre 2018, Samir Taieb, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a signé, le 26 octobre, avec son homologue omanais, Foued Ben Jaafar Al Sajouani, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, un protocole d'accord relatif aux échanges dans les domaines de l'agriculture, du bétail et de la pêche. Ainsi, il sera possible de tirer profit des expériences et des moyens des deux pays dans le cadre d'une coopération technique et d'un développement des échanges commerciaux.

Le protocole d'accord stipule un échange d'expériences scientifiques et techniques à la faveur de l'accès aux périodiques et publications en plus de l'organisation de conférences et d'ateliers de travail dans les domaines des recherches agricoles, de la santé animale, de la protection des plantes, de l'investissement agricole et du partenariat. Il s'agit aussi de coopérer dans les domaines des législations, lois et réglementations organisant la pêche et la protection des ressources hydriques.

Echange de visites d'experts

A la faveur de cet accord, des techniciens omanais seront formés en Tunisie dans la sécurité alimentaire relevant des ressources halieutiques. Des normes relatives à la qualité des poissons et au développement des ovules seront inculquées également aux techniciens omanais. De leur côté, les techniciens tunisiens vont pouvoir bénéficier de formations au Sultanat d'Oman dans la lutte contre les phénomènes naturels et dans l'industrie des dattes. Des échanges de visites d'experts seront, de même, organisés pour la lutte contre le charançon rouge qui touche les palmiers ainsi que la gestion, le fonctionnement et la maintenance des ports et la définition de la qualité des dattes.

A noter que Samir Taieb a présidé une délégation dans le cadre de visites sur le terrain aux centres de recherche halieutique et aux centres de recherche agricole ainsi qu'au marché central des poissons où il a pris connaissance du travail des laboratoires et des programmes de recherche dans les domaines de l'agriculture et de la pêche. Il s'est enquis également des services fournis et du travail dans le marché central des poissons. Le ministre tunisien a visité aussi un centre de recherche agricole à Jamah avant de s'informer des programmes de recherche et de vulgarisation dans la zone de Djebel Lakhdar.

D'autre part, Samir Taieb s'est entretenu avec son homologue omanais et les délégués du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Il a été accueilli, aussi, par le vice-chef du gouvernement chargé des relations extérieures et de la coopération internationale et le représentant personnel du Sultan. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les opportunités communes de coopération. A cette même occasion, le ministre tunisien a rencontré Hammoud El Kandi, ministre des Affaires de la cour du Sultan, et Mme Raouia El Boussaidia, ministre de l'Enseignement supérieur. En marge de cette visite, Samir Taieb a pris part, le 24 octobre, aux travaux d'ouverture de la 6e session du Festival des dattes omanaises en compagnie de Son Excellence Taymour Ben Assaad Ben Tarek Al Saïd. Le Festival en question s'est poursuivi jusqu'à hier, mercredi.