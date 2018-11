Tunisie: Une responsabilité, un devoir

A court ou à long terme, l'EST aura toujours un statut à affirmer, une place à défendre, un acquis à préserver.

Ce n'est pas toujours facile, mais le défi mérite chaque fois d'être relevé. Les hommes, mais aussi les moyens pour une pareille entreprise sont bel et bien là. L'on ne voit pas pourquoi il n'en sera pas de même demain au stade Borj Al-Arab à Alexandrie, d'autant que les mécanismes et le mode de travail ont beaucoup évolué. Il y a au fait tout un projet assumé et endossé, initié par des personnes passionnées et averties, qui tourne autour de cette exigence. Un état d'esprit à son égard.

Le modèle développé à l'Espérance accrédite l'idée selon laquelle la performance est, à juste titre, un devoir. Notamment face à tous les ennuis qui peuvent surgir à tout moment. Certains joueurs auraient pu jeter l'éponge. Mais ils s'étaient promis de revenir tout en haut. Ils y ont cru à fond. Ils ne s'imaginent pas en effet en train d'échouer. D'une prestation à l'autre, ils sont parvenus à se ressaisir, à optimiser leur jeu et à se libérer. Les moments difficiles par lesquels est passée l'équipe lui a donné l'envie de se surpasser. Il paraît qu'à un stade de la compétition, au moment du doute, on se renouvelle. On se régénère. Un bataillon en ordre de marche et un ensemble qui vit aujourd'hui autant d'espoirs que de certitudes.

Il y a certainement des leçons à retenir du passé, et spécialement de l'épreuve africaine. On ne saurait en effet ignorer le temps où curieusement l'EST y avait fait un fort mauvais usage des notions de jeu.

Demain contre Al Ahly, l'équipe aura intérêt à y voir de près, pour faire le point et peut-être aussi les comptes. Rendre les choses à leur juste valeur et à leur place réelle en commençant par les détacher de tout ce qui est de nature à les conditionner outre mesure. C'est l'impératif de cette équipe, pas seulement de jouer, mais aussi et surtout de redevenir elle-même tout particulièrement dans ce genre de match.

Cela ne manque pas aussi de rappeler une vérité: beaucoup plus que les corps, ce sont les esprits qui ont besoin d'être libérés. Les joueurs « sang et or » doivent être convaincus du fait qu'ils ne sont pas seulement des joueurs tout juste bons pour jouer. Là où ils sont, ils sont appelés à s'adapter à tous les choix et considérations tactiques. En un mot, des joueurs capables de gagner partout.

Mouine Chaâbani et son staff ont un rôle très important à jouer dans ce sens. Ils ne doivent pas oublier que les entraîneurs qui ont le plus souvent réussi sont ceux dont le travail est aussi bien fondé sur l'établissement des relations humaines avec les joueurs que sur l'aspect technique du jeu. Au fait, c'est une question de complémentarité et jamais d'exclusion. Ils devront faire jouer un football que les joueurs aiment pratiquer. Ils doivent penser à insuffler à leurs hommes une énergie débordante. Dans un match comme la finale de la Ligue des champions, ils sont censés être proches de leurs troupes, ne serait-ce aussi que pour barrer la route à tous ceux qui veulent être mêlés aux affaires de l'équipe. Ceux sortis du bois pour apporter leurs compétences. Les «sauveurs» à gauche et à droite et qui feraient bien aujourd'hui de ne pas en rajouter.

Dans le monde souhaité autour de l'équipe, tous les joueurs doivent s'y retrouver. Bien dans le ton, bien dans le match. Bien dans leur peau aussi. Le plus important serait d'offrir quelque chose de qualité optimale qui permettra à l'équipe de s'affirmer tant individuellement que collectivement.

Cela peut défier de nombreuses logiques. Mais pas celle du football de performance, sensible à la solidarité, à la solidité et à la détermination.