Tunisie: Des messages de confiance

C'est le message que le président de la République a transmis à la chancelière allemande Angela Merkel et à Madame Lagarde, la cheffe du Fonds monétaire international, au cours de sa rencontre très remarquée. Des messages forts au moment où l'institution de Bretton Woods commence à montrer des signes d'impatience et qu'elle semble vouloir nous signifier que le temps de l'indulgence est épuisé. C'est donc réellement une diplomatie au sommet qui honore notre pays et crédite très positivement son image aux yeux du monde, que nous avons eu affaire, pendant cette visite, qui a mis la Tunisie sur scène.

Une occasion extrêmement importante où il a été rappelé l'importance de mettre tout en œuvre pour renforcer la coopération avec la Tunisie dans tous les domaines, sécuritaire, économique, technologique et culturel, dans une démarche interdépendante pour relever les nombreux défis qui menacent la Tunisie et l'Europe.

Qu'en faudra-t-il retenir ?

Des messages de confiance, de respect, de crédibilité véhiculés par un président très expérimenté, sachant être pleinement dans son rôle, gardant sereinement le cap et montrant la voie..., pour un pays qui a plus que jamais besoin de cet art de transcender les choses.

A nous tous de continuer de construire sur cette méthodologie qui demeure la meilleure pour raviver les consciences, mobiliser les volontés pour permettre à notre pays, maintenant et plus que jamais, de remonter la pente. Et c'est bien possible, en dépit de toutes les difficultés.

La stabilité du monde arabe est dans la stabilité de l'Arabie Saoudite

Une visite extrêmement importante où le président de la République, fidèle aux principes fondamentaux de la diplomatie tunisienne, au respect de la souveraineté des États, à la non-ingérence dans leurs affaires intérieures tout comme au respect des droits de l'homme universellement reconnus, a mis l'accent sur l'impératif de respecter la souveraineté de l'Arabie Saoudite, sa stabilité et son intégrité territoriale, de préserver ce pays contre toutes les ingérences extérieures, la stabilité du monde arabe étant dans la stabilité de l'Arabie Saoudite. S'agissant de la crise libyenne, le président Caïd Essebsi a, lors de sa longue rencontre hier avec la chancelière Angela Merkel, réaffirmé la position de la Tunisie pour une solution politique libyco-libyenne à la crise qui secoue la Libye.