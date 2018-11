Tunisie: Quand le cinéma éclaire les esprits !

Et heureux qui, des deux, écrit le mieux l'histoire du football continental. Au jour d'aujourd'hui, c'est Al Ahly… Plus »

Le réalisateur y révèle les petits arrangements entre meurtriers et complices que sont les grands représentants de l'Etat, flics, voyous et politiciens véreux.

Il se retrouve à enquêter sur le meurtre d'une chanteuse. Et ce qui paraît être au départ un simple fait divers devient, peu à peu, une affaire d'une grande ampleur à laquelle sont mêlés des hauts représentants du pouvoir et des services de sécurité de l'Etat. Très vite, l'inspecteur prend conscience de ce pourrissement général du régime, qui ne demande qu'à tomber.

Dans son film, Tarek Salah a choisi d'évoquer l'histoire égyptienne récente, plus précisément le soulèvement de la place Tahrir, avec quelques clins d'œil au déclenchement des manifestations qui ont précédé les révolutions dans plusieurs pays du monde, celles qui ont mené à la Révolution de 2011 en Tunisie et que le film évoque à travers les images visionnées à la télévision par les policiers égyptiens.

