Algérie: Lutte contre la criminalité - Arrestation de 14 orpailleurs au sud du pays (MDN)

Alger — Quatorze orpailleurs et trois contrebandiers ont été arrêtés mercredi, des denrées alimentaires et divers autres matériels ont été saisis dans différentes wilayas du sud du pays par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, le 31 octobre 2018, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset (6ème Région militaire), (14) orpailleurs et saisi quatre (04) détecteurs de métaux, trois (03) marteaux piqueurs, trois (03) groupes électrogènes, sept (07) véhicules tout-terrain et des substances et des équipements de détonations, comme ils ont arrêté trois (03) contrebandiers et saisi (5,4) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande", a précisé la même source.

A Tlemcen (2ème Région militaire), des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé trois (03) narcotrafiquants et saisi (533) kilogrammes de kif traité, alors que (20.300) unités de produits pyrotechniques ont été saisies à Sétif (5ème Région militaire), a-t-on ajouté.

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, à Mostaganem et Tamanrasset, (124) immigrants clandestins de différentes nationalités.