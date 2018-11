Algérie: Tennis/Coupe d'Afrique des nations - L'Algérien Hakim Fateh désigné arbitre principal

La résolution 2440 a renouvelé le mandat de la MINURSO pour six mois, consacré la… Plus »

La Coupe d'Afrique des nations (messieurs et dames) verra la participation du Botswana, Burkina Faso, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Madagascar, Maroc, Afrique du Sud, Seychelles, Zimbabwe et la Tunisie.

"Cette désignation prouve que l'arbitrage algérien est bel et bien présent sur la scène continentale et mondiale. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les officiels et arbitres algériens de croire en leur potentiel pour atteindre le sommet", a ajouté Fateh, ancien président de la Ligue oranaise de tennis.

"Je suis très heureux d'être désigné par l'instance continentale pour officier ce rendez-vous important. C'est toujours un honneur de représenter son pays et que l'arbitrage algérien soit présent dans les rendez-vous sportifs importants. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance placée en ma personne par la Fédération algérienne de tennis (FAT) et la CAT", a indiqué Fateh à l'APS.

