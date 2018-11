Chahid El Hafed — La présidence de la République arabe sahraoui démocratique (RASD) a réitéré le refus du peuple sahraoui de "toute reddition ou capitulation" face à l'occupant marocain et sa résolution à poursuivre le combat pour le recouvrement de l'indépendance, saluant par la même la lutte du peuple sahraoui pour arracher son droit à l'autodétermination, ainsi que le soutien indéfectible de l'Algérie en faveur de la cause sahraouie.

Dans un message à l'occasion de la commémoration du 43e anniversaire de l'invasion militaire marocaine des territoires sahraouis, le 31 octobre 1975, la présidence sahraouie a affirmé que "la victoire est certaine et imminente et il n'y aura ni reddition, ni capitulation", ajoutant que "le combat se poursuivra avec plus d'unité et de volonté sous la direction de l'unique et légitime représentant du peuple sahraoui, le front Polisario, pour arracher ses droits sacrés au recouvrement de la souveraineté de son Etat".

"Cette date est pour nous l'occasion de nous recueillir à la mémoire de tous les martyrs de la cause nationale, à l'image de l'initiateur de la révolution, El-Ouali Moustapha Sayed et le président martyr, Mohamed Abdelaziz et rendre hommage aux masses populaires, héros de l'intifada de l'indépendance, femmes et hommes", souligne la direction de la RASD Saluant les combattants de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) "déterminés à s'acquitter de leur mission et résolus à faire face aux politiques de l'occupant marocain basées sur l'agression, l'expansion et les flux de drogue, vecteurs de propagation des bandes du crime organisé et des groupes terroristes", la présidence sahraouie a adressé également un hommage aux prisonniers politiques du groupe Gdeim Izik et parmi les étudiants qui croupissent dans les geôles marocains.

Lire aussi: Sahara Occidental: la réunion de Genève marquera "le début du processus de négociations directes"

Par ailleurs, la présidence de la RASD a tenu, à cette occasion, à saluer, au nom du peuple sahraoui, les positions de l'Algérie sous la conduite du président Abdelaziz Bouteflika en faveur de la cause sahraouie et du droit des peuples colonisés à la liberté et à l'indépendance conformément aux décisions de la légalité internationale.

La commémoration du 43e anniversaire de l'invasion militaire marocaine par le peuple sahraoui a coïncidé avec l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la prolongation de six mois, jusqu'au 31 avril 2019, du mandat de la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso), réaffirmant son engagement à aider les partis au conflit à parvenir à une solution qui pourvoit à l'autodétermination du peuple sahraoui.

Les Sahraouis et la communauté internationale attendent la reprise des négociations entre les deux parties avant la fin de l'année en cours, à l'invitation de l'ONU.