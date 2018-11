Algérie: Sports et jeux traditionnels maghrébins - Coup d'envoi de la première édition à Bechar

Bechar — Le coup d'envoi de la première édition des sports et jeux traditionnels maghrébins a été donné jeudi par les autorités locales au niveau des dunes de Gouray, à Bechar, en présence d'une foule nombreuse.

La première journée de ces joutes qui se poursuivront à Taghit (97 km au sud de Bechar), avec la participation des équipes de Mauritanie, de Tunisie et d'Algérie, sont dédiés aux disciplines du grimper de palmier, Matreg (Bâton), Khribga (sorte de jeux de dames), Sig (jeux de bâtonnets), Mâabza (lutte traditionnelle) et Tachkount (Hockey sur sable).

Une rude concurrence entre les équipes participantes a marqué cette première journée des compétitions.

Le public a suivi de près les exhibitions des équipes de Tachkount d'Algérie et de Tunisie qui ont beaucoup de ressemblance, si ce n'est quelques détails techniques "pris en charge par les organisateurs en vue de l'uniformisation de ces jeux", a souligné le président de la Fédération nationale des sports et jeux traditionnels (FNSJT), Bouterfes Manouni.

Pour accueillir cette rencontre sportive (1-3 novembre), la FNSJT, avec la contribution du secteur de la jeunesse et des sports ainsi que de la wilaya de Bechar, a mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette manifestation maghrébine et atteindre ses objectifs de promotion et de vulgarisation des sports et jeux traditionnels.

En marge des compétitions, des exhibitions de fantasia de baroud de Béni-Ounif (Bechar), avec la participation des cavaliers ayant une extraordinaire maîtrise de leurs pur-sang et de leurs fusils, ont été également organisées à cette occasion et dont les participants ont applaudi les démonstrations des cavaliers.

"Ces cavaliers ont montré à travers les exhibitions le patrimoine guerrier de toute la nation algérienne", ont indiqué des responsables des délégations tunisiennes et mauritaniennes.

"Le site naturel des dunes de Gouray, situé au sud de la ville de Bechar, où se déroule cette manifestation, sied parfaitement à ce genre de jeux, de par sa beauté et son adaptation aux exigences de pareilles disciplines sportives et jeux traditionnels", ont estimé des participants à cette première édition des sports et jeux traditionnels maghrébins.

Des expositions sur ces différents sports et jeux traditionnels, pratiqués dans les pays dont les participants ont pris part aux joutes, ont aussi retenu l'attention du public qui a pu découvrir les différentes disciplines des jeux et sports traditionnels des trois pays voisins.