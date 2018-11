Algérie: Des créances de 9 milliards DA à recouvrer par l'ADE au niveau national avant la fin d'année en cours

Mascara — L'Algérienne des eaux (ADE) devra recouvrer 9 milliards DA de créances auprès des communes au niveau national avant la fin de l'année en cours, a annoncé jeudi à Mascara son directeur général, Ismail Amrouche.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'inauguration du siège de l'unité ADE de Mascara à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le même responsable a souligné que grâce à l'instruction du Premier ministre aux contrôleurs financiers des communes pour régulariser les créances et à la coopération des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et des Ressources en eau, il est attendu le recouvrement de 9 milliards de dinars de créances des communes avant la fin de l'année en cours.

M.Amrouche a ajouté que l'ADE a lancé des dispositions de recouvrement de ses créances estimées à 50 milliards DA dont 28 à 30 milliards DA recouvrables, signalant que des unités ADE réparties à travers les wilayas se sont lancées dans l'opération réalisant de bons résultats estimés à 110 % des objectifs.

Il a souligné, par ailleurs, que l'ADE s'attelle, après le règlement du problème de manque d'eau grâce aux mégaprojets réalisés par l'Etat dans toutes les wilayas, à améliorer la gestion et la qualité d'eau et à réduire les déperditions estimées actuellement à 30 pc du volume mobilisé.

Le Directeur général de l'ADE a fait savoir, dans ce sens, que les déperditions (30 pc) sont dues aux fuites (50 pc) et aux raccordements anarchiques (50 pc).

L'ADE oeuvre mettre fin à ces deux phénomènes en mobilisant toutes ses capacités humaines et matérielles, a-t-il déclaré.

Les festivités célébrant le 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, organisées à Mascara en présence des autorités de wilaya et de membres de la famille révolutionnaire ont été marquées par la baptisation de plusieurs établissements et structures dont une école primaire à hai Medebbar au nom du moudjahid défunt Belkaddouri Abed , le siège de la direction de la protection civile au nom du chahid du devoir national Zehil Missoum et l'inauguration du nouveau siège de l'ADE à Mascara, en plus de concours culturels et sportifs.