Afrique: Il faut davantage de transparence dans le secteur minier

Des représentants de gouvernements, du privé et de la société civile de plus de 25 pays africains, dont le Togo, participent à cette conférence, dont le thème est 'révéler les bénéficiaires effectifs en Afrique'. La réunion est organisée par le Sénégal et l'ITIE.

Lancée en 2002, l'ITIE est une norme internationale qui vise à améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans l'utilisation des revenus issus de l'exploitation des mines, du pétrole et du gaz.

'L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent être transparentes, viables et durables', a dit le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, lors d'une conférence internationale sur l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Les présidents du Sénégal et de Sierra Leone ont appelé mercredi à Dakar à révéler les propriétaires réels dans les industries extractives en Afrique pour juguler la corruption et l'évasion fiscale.

