Tunisie: Les vertus retrouvées

Après quelques éclairs de Ben Salem et de Koupkou, les Etoilés ont ensuite remis le pied sur le ballon, sans parvenir à changer leur option tactique, le 3-5-2 après plusieurs alertes chaudes sur le but de Gabsi (il a effacé encore une fois des buts certains), à défaut de réelles occasions.

Les locaux, bien plus sereins dans l'entrejeu, ont fermé les issues et les espaces. En l'absence de Ben Amor et Belarbi (qui mérite une place de titulaire), seul Trabelsi a été égal à lui-même. A notre avis, il faut du temps pour intégrer le système Leekens.

Le 3-5-2 de Leekens

A la reprise, les Etoilés ont été plus dominateurs face à un ensemble banlieusard assez fort en défense et à l'entrejeu, mais inefficace en attaque. Avec leur système 3-5-2, les camarades de Aouadhi se sont permis d'apporter le surnombre en attaque. Les deux Etoilés Trabelsi et Aouadhi ont réussi à récupérer un maximum de ballons et ont assuré la première relance et organisé le jeu.

Il s'en est fallu de peu pour que le CSHL réussisse le nul, mais la défense a manqué de concentration à la 88' sur le but du jeune attaquant étoilé, Houssem Belhaj Hassen, qui a jailli comme un diable pour marquer l'unique but du match.

Ce fut une victoire fortement méritée pour l'ESS. Certes, la défense et le milieu de terrain avec deux récupérateurs ont été solides et équilibrés. Seule l'attaque continue à semer le doute avec Maraï, Akaïchi et Chermiti qui ne marquent plus. Leekens doit axer son travail sur le rendement offensif.

De son côté, Buscher doit revoir ses options tactiques. Il ne peut pas être toujours défensif et opter pour les contre-attaques. Certes, les Hammamlifois ont surpris le CAB et l'USM. C'est trop peu.