Tunisie: Les grands conservent leurs places

Plusieurs changements notables sont à signaler dans le classement établi par la Confédération africaine de football (CAF) pour les compétitions interclubs. Cet indice va être utilisé pour répartir les places attribuées à chaque pays pour l'édition 2018/2019 de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. Alors que l'édition 2018 de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF n'a pas encore rendu son verdict (les finales Espérance Tunis-Al Ahly et Vita Club-Raja Casablanca restent à disputer dans chaque compétition), certains ont déjà la tête tournée vers la prochaine campagne.

12 nations en haut du pavé

Il faut dire qu'en raison de la re-programmation de la Coupe d'Afrique des nations en juin-juillet à partir de 2019, l'édition 2018/2019 de la C1 et de la C3 débutera non pas au printemps comme habituellement, mais dès la fin du mois de novembre.

En vue de cette édition, la Confédération africaine de football (CAF) a, comme chaque année, réparti les places disponibles entre les différentes associations membres en se basant sur son classement établi sur les performances des 5 dernières années.

Et plusieurs changements importants sont à signaler dans la liste des 12 pays les mieux classés, ceux qui disposeront de quatre représentants sur la scène continentale en 2018/19, 2 en LDC et 2 en CDC. D'après la liste de la BBC, confirmée par la CAF, les 12 heureux élus sont la Tunisie, l'Egypte, la RDC, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Soudan, la Zambie, la Libye, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique. On remarque que la Libye et le Mozambique confirment leur progression en intégrant cette catégorie. Le Cameroun retrouve lui aussi ses 4 représentants.

A l'inverse, le Congo, le Mali et le Nigeria chutent au classement et devront se contenter d'un représentant par compétition.

Le tirage au sort est attendu au cours des prochaines semaines.