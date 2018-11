Tunisie: Suspension de l'augmentation des tarifs conventionnels

Et heureux qui, des deux, écrit le mieux l'histoire du football continental. Au jour d'aujourd'hui, c'est Al Ahly… Plus »

Selon cet article, le conseil peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires et susceptibles d'éviter un préjudice imminent, irréparable pouvant affecter l'intérêt économique général ou les secteurs concernés ou l'intérêt du consommateur ou celui de l'une des parties, et ce, jusqu'à ce qu'il statue sur le fond du litige.

Le conseil a pris la mesure de suspension de cette augmentation qui s'oppose aux accords conclus entre la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) et la Chambre syndicale, conformément à l'article 15 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, a-t-il précisé.

