Tunisie: Les arts numériques en fête à l'IFT

Un panorama des meilleurs contenus VR actuels avec le festival «Panorama Virtuel » proposé par Ajar, l'agence africaine de conseil en technologies immersives créée par la société Hervé, à l'origine de la curation et de la médiation de l'événement ainsi que l'application « AR The Enemy » de l'artiste Karim Ben Khelifa, récompensée internationalement.

Au programme de cette nouvelle édition, une fiction d'animation. Elle raconte l'histoire d'une jeune orpheline qui vit dans une ville fantastique dans les nuages. Après avoir enduré une tragédie, elle recourt à l'espoir pour aborder l'avenir. Vaguement inspirée de «La petite fille aux allumettes» de Hans Christian Andersen, Allumette est un récit de l'amour réciproque d'une mère et de sa fille, et des sacrifices qu'elles font pour le plus grand bien de tous.

Une création virtuelle « Kingspray Graffiti » qui se repose sur l'art urbain qu'est le graffiti. Du simple tag à la fresque plus travaillée, vous disposerez de tout le matériel nécessaire pour donner à votre œuvre tous les effets possibles dans ce domaine d'art.

« The body VR », une expérience de réalité virtuelle éducative qui introduit l'utilisateur à l'intérieur du corps humain. Voyager à travers la circulation sanguine et découvrir comment les cellules sanguines propagent l'oxygène dans tout le corps. Entrer l'un des milliards de cellules vivantes à l'intérieur de notre corps et d'apprendre comment les organites travaillent ensemble pour lutter contre les virus mortels.

«Dreams of Dali», une expérience de réalité virtuelle du Musée Dali (St. Pétersbourg, FL) où vous explorez le tableau peint en 1935 par Dali, peignant la «Réminiscence Archéologique de l'Angélus de Millet». En immersion dans le monde du maître surréaliste comme jamais.

Les spectateurs pourront découvrir « Ornette - Take your time ». Il s'agit d'un clip vidéo à 360° et met en scène la chanteuse Ornette et ses musiciens qui se préparent pour le tournage de leur dernier clip. Calme sur le plateau, dernières vérifications, «nous roulons et ... action». Contre toute attente, tout se passe mal et l'équipe de maintenance intervient.

« Burning Man Art Discovery » nous entraîne dans une visite virtuelle à travers laquelle on découvre l'art de «Burning Man». Une visite interactive de 360 vidéos de la « playa » qui nous permettra d'explorer l'art époustouflant du festival américain de contre-culture «Burning Man» au Nevada.

« The Sun Ladies », un documentaire de Lucid Dreams prod et Jack Blue Inc . Il suit les traces des rebelles de l'EI qui ont envahi l'Irak et pris pour cible la communauté yézidie de Sinjar. Les hommes ont été tués, les femmes et les filles ont été prises comme esclaves sexuelles. Quelques femmes qui se sont échappées ont mis sur pied une unité de lutte uniquement féminine, appelée Sun Ladies, pour ramener leurs sœurs.

« Paris, l'envers du décor » nous plonge dans une visite virtuelle à La Seine, Musée d'Orsay, Hôtel de Ville, où l'on plonge en 360° au cœur d'un Paris chargé d'art et d'histoire : une invitation au voyage pour découvrir la face cachée de ses monuments d'exception.

« Virry Safari », une expérience qui propose de visualiser des vidéos animalières filmées en 4K à 360° dans différents environnements.

Au programme de ce festival également le documentaire « Out of the blue ». Il raconte l'histoire d'une famille de pêcheurs mexicaine sacrifie son gagne-pain pour protéger la faune et la flore des océans de la surpêche. Ainsi que la fiction d'animation virtuelle pour les enfants « Le petit prince VR ». Une aventure interactive retraçant les évènements du chef-d'œuvre de St-Exupéry. Enfin, un jeu vidéo sport « The climb ».

L'occasion pour tous ceux qui ont eu toujours envie de faire l'escalade, mais qui ont peur du vide, de la hauteur ou des deux. Ce jeu leur donne la possibilité de grimper une montagne, juste en ayant un casque de réalité virtuelle et une manette d'Xbox One. Et le résultat est bluffant !

*L'entrée est gratuite pendant tout le mois de novembre, de mardi à samedi de 10h00 à 18h00, avec des médiateurs à disposition du public.