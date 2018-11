Tunisie: Secteurs du textile et de l'habillement et du cuir et des chaussures

Le ministre a ajouté qu'un taux de croissance de 20% a été enregistré au niveau des exportations. Le ministère œuvre à encourager l'investissement et l'initiative privée. Déjà, 1.600 entreprises dans le secteur du textile et de l'habillement et 240 entreprises dans celui du cuir et des chaussures sont opérationnelles.

Le rebond tant attendu

Le ministre a indiqué, par ailleurs, que le ministère a recensé, au cours des neuf premiers mois de l'année 2018, pas moins de 6.000 projets d'une valeur d'environ 3 mille millions de dinars, et une offre de 50 mille postes d'emploi dans des secteurs comme ceux du textile, de l'habillement et du cuir et des chaussures. Il a souligné l'importance de consommer le produit tunisien précisant qu'un budget de 2,2 millions de dinars a été alloué pour l'organisation de ces journées qui visent à promouvoir l'image de la Tunisie aux niveaux local et international.

De son côté, Hichem Ben Ahmed, secrétaire d'Etat auprès du ministère du Commerce, a informé l'assistance que le gouvernement a engagé des négociations avec plusieurs pays dont quelques-uns du continent africain, et ce, pour exploiter les opportunités offertes par les marchés extérieurs. Il est possible, par exemple, d'effectuer des échanges commerciaux sans droits de douane dans le cadre des zones de libre-échange. La Tunisie œuvre à réduire l'importation anarchique et à éradiquer le commerce parallèle en mettant en application les lois promulguées.

Hosni Boufaden, président de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement, a déclaré que le secteur du textile et de l'habillement est passé par de grandes difficultés, de 2011 jusqu'à 2016, engendrant une perte au niveau de 40 entreprises et une perte de 40 mille postes d'emploi.

Rapport qualité-prix

M. Boufaden a rappelé les prémices d'amélioration de la situation du secteur, constatées au cours de la période actuelle. Il a affirmé que l'industrie du textile en Tunisie a connu une croissance de 3% au cours des neuf premiers mois de l'année 2018 par rapport à la même période de l'année dernière, évaluée à un montant de 759 millions d'euros. Il a ajouté que le positionnement du secteur du textile et de l'habillement sur le marché local est tributaire, dans une large mesure, de la qualité et du prix proposés au citoyen.

Samir Bechouel, Pdg de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii), a souligné que 1.880 entreprises industrielles relevant des secteurs du textile et de l'habillement et du cuir et des chaussures offrent environ 180 mille postes d'emploi. Le secteur du cuir et des chaussures a enregistré, quant à lui, un excédent au niveau de la balance commerciale de 260 millions de dinars en 2016, de 290 millions de dinars en 2017 et de 250 millions de dinars au cours des neuf premiers mois de cette année.

A rappeler que les journées nationales de promotion des industries du textile et de l'habillement et du cuir et des chaussures ont eu lieu les 30 et 31 octobre à Tunis en présence des professionnels et des spécialistes reconnus dans les secteurs indiqués.