Tunisie: Des agroécosystèmes à Mareth et à Zarat

L'initiative citoyenne «Reverdir la Tunisie» est née de l'alliance d'une institution universitaire et de la société civile : l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées (Issbat), l'Association éco-conscience et l'Association tunisienne de permaculture. Cette initiative a pour objectif de proposer aux agriculteurs des solutions concrètes, efficientes, durables et réalisables à court terme, permettant de s'adapter au changement climatique. «Après l'expérience du Jardin-forêt de l'Issbat (février 2017), nous avons créé en décembre 2017, estime Mme Samia Mouelhi, enseignante universitaire, coordinatrice du projet, des agro-écosystèmes inspirés du fonctionnement des forêts, un projet que nous avons appelé "Oasis-forêts de Mareth et de Zarat"».

En novembre, on va entamer la phase 2 du projet. Du 8 au 11 novembre, les étudiants de l'Issbat transmettront leur savoir sous forme de conférences sur la thématique : «Le changement climatique, comment nous préparer et nous adapter». Ils animeront des ateliers pratiques dans les établissements scolaires et planteront le jour de la Fête de l'arbre des plantes aromatiques et médicinales.

Pour une solidarité agissante

La Tunisie a toujours été connue pour sa verdure grâce à l'espace forestier qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Mais au fil des ans et avec les incendies et l'extension urbaine, les superficies des forêts ont rétréci comme peau de chagrin. D'où cette initiative citoyenne à laquelle nous souhaitons la réussite pour contribuer un tant soit peu à reverdir notre pays et lui permettre de retrouver son aura d'antan. Les hommes et les femmes de bonne volonté se mobilisent bénévolement pour apporter leur touche en faveur de la verdure et de la végétation qui ont des vertus sûres sur la qualité de la vie.

Les citoyens peuvent incontestablement contribuer, eux aussi, au reboisement dans la région dans laquelle ils vivent ne serait-ce que par la plantation d'un arbuste, par la sensibilisation et l'information de son entourage. Ainsi, la prise de conscience sera enracinée auprès de la population. Ensemble, il est possible de reverdir la Tunisie même si une telle action prend du temps. Un incendie détruit en l'espace de quelques minutes des hectares de forêts, mais leur reconstitution nécessite des années. Il faut commencer tout de suite ce reboisement.

