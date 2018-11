Cote d'Ivoire: Partenariat - Le directeur du jardin botanique de Nancy visite le jardin d'Etat de Yamoussoukro

« Je pars en me rendant compte qu'à Yamoussoukro, il y a une vraie vision d'avenir. On a la chance de voir un terrain gigantesque (une superficie de 268 ha). Cela peut constituer un atout pour faire un jardin botanique assez fantastique avec en plus des points d'eaux et tout ce qui entoure. On peut faire quelque chose d'assez exceptionnel », s'est réjoui Frédéric Pautz, directeur du Jardin botanique de Nancy (France).

Il s'exprimait ainsi le mercredi 31 octobre, lors d'une visite du jardin d'État de Yamoussoukro dans le cadre d'un éventuel partenariat. C'était en compagnie du directeur de ce parc, commandant N'Dri Konan Mathias, et de certains membres du ministère des Eaux et Forêts (les colonels Soro et Appata et le lieutenant-colonel Adjobi, représentant le directeur régional des Eaux et Forêts de Yamoussoukro).

Étendu sur une superficie de 268ha, le jardin d'État de Yamoussoukro est un parc urbain qui appartenait au district. Il a été récemment cédé au gouvernement qui veut le réaménager pour en faire une véritable couverture végétale, un arboretum de renom, selon le directeur de ce jardin, commandant N'Dri Konan Mathias. « Un parc au sein d'une ville est un poumon vert. Aujourd'hui avec le réchauffement climatique, nous avons le devoir de mettre en place des zones vertes dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire pour qu'elles jouent le rôle de séquestration du carbone et donner l'oxygène à la population pour un mieux-être », dit-il.

Constitué d'environ 90% de fromager et de trois type de sol (Sablonneux, argileux et argilo-sablonneux), ce parc, selon les Eaux et Forêts, regorge de points d'eaux qui peuvent aussi servir à faire un zoo et aussi permettre à la faune de vivre. En attendant les ressources et les réglages techniques pour démarrer l'aménagement de ce site, commandant N'Dri Konan Mathias soutient que le jardin peut dès à présent accueillir quelques espèces.

Après une randonnée au sein du Jardin botanique de Yamoussoukro, Frédéric Pautz soutient que ce lieu peut avoir un aspect ludique pour les enfants dans leur apprentissage, mais aussi être une vitrine pour la Côte d'Ivoire. « Il peut aussi jouer le rôle de conservatoire eu égard à la rareté des plantes », affirme-t-il. Notant, par ailleurs, que le jardin botanique de Nancy a l'une des plus grandes collections d'Europe avec 12000 plantes, 6000 plantes des forêts tempérées et 6000 plantes tropicales du monde entier. Donc, il a rappelé, comme le lundi dernier au jardin botanique de Bingerville, que l'idée est de voir ce qui se fait dans ce parc urbain et penser à comment établir la coopération.

Après le jardin botanique qu'il a visité le lundi dernier, dans le cadre d'une coopération avec le jardin botanique de Nancy, Frédéric Pautz ambitionne d'autres projets avec le parc urbain de Yamoussoukro. Et l'une des priorités de son institution, révèle-t-il, « est de faire une grande exposition sur les richesses végétales de la Côte d'Ivoire tant au niveau des productions végétales (hévéa, anacarde, cacao, etc.) que des espèces animalières. Mais, confie-t-il, cette exposition sera par la suite remise au gouvernement ivoirien à travers le ministère des Eaux et Forêts.