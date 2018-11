Cote d'Ivoire: Fin des ateliers de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

La Bourse sera remise aux deux lauréats à Abidjan ce 2 novembre en fin de matinée par Cécile Mégie, directrice de RFI, en présence d'Apolline Verlon, fille de Claude Verlon, et de Danièle Gonod, présidente de l'association « Les Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ».

Créée en hommage à nos deux reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali, cette bourse récompense chaque année, dans un pays d'Afrique francophone, un(e) jeune journaliste radio et un(e) jeune technicien(ne) de reportage. Depuis, cette date a été décrétée par les Nations unies « Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes » en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.

RFI a organisé sa cinquième Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après les quatre premières éditions au Mali, à Madagascar, au Bénin, et au Sénégal.

