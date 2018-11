Tunisie: «L'intoxication au plomb peut causer des dégâts !»

interview

Le plomb est un métal toxique naturellement présent dans l'écorce terrestre. Il a de nombreux usages (batteries plomb-acide pour véhicules motorisés, pigments et peintures, soudures, munitions, glaçures céramiques, bijoux, jouets) et on le retrouve dans certains produits cosmétiques et médicaments traditionnels. Quelques pays continuent à l'utiliser dans l'essence. Son traitement, son utilisation et son élimination peuvent contaminer l'environnement et entraîner une exposition humaine. Comme le plomb est un élément chimique, une fois libéré dans l'environnement, il y persiste.

Qu'est-ce que l'intoxication au plomb ?

Chez l'être humain, une exposition excessive au plomb, le plus souvent par ingestion, entraîne une intoxication. L'exposition peut être de courte durée (intoxication aiguë) ou prolongée (intoxication chronique). On n'a pas encore déterminé de seuil au-dessous duquel l'exposition au plomb serait sans danger. Par conséquent, certaines autorités sanitaires considèrent que l'exposition est excessive lorsque la plombémie est supérieure à la valeur de référence pour l'ensemble de la population. Cette valeur de référence est généralement la moyenne géométrique des plombémies mesurées chez les 2,5% ou les 5% de la population pour lesquels celles-ci sont les plus élevées, c'est-à-dire le 97,5e ou le 95e centile respectivement. Ainsi, aux Etats-Unis d'Amérique, le 97,5e centile de plombémie chez l'enfant de moins de six ans est de 5 μg/dl. Cette même plombémie correspond au 98e centile pour les enfants de moins de sept ans en France.

Quels sont les effets de l'exposition au plomb sur la santé ?

Le plomb s'accumule dans l'organisme et touche pratiquement tous les systèmes organiques. Le plomb peut avoir des effets chroniques et néfastes chez des personnes de tout âge mais il est particulièrement nocif pour les enfants. En effet, pendant son développement, le système nerveux est vulnérable face aux effets toxiques du plomb même à des niveaux d'exposition qui n'entraînent pas de symptômes et de signes évidents. L'exposition au plomb au début de l'enfance peut entraîner une diminution des capacités cognitives, une dyslexie, un déficit de l'attention et des comportements antisociaux. L'exposition au plomb peut également entraîner une hypertension artérielle et une insuffisance rénale et être toxique pour le système immunitaire et l'appareil reproducteur.

L'absorption de grandes quantités de plomb peut entraîner un coma, des convulsions, voire le décès. Les enfants qui survivent à une grave intoxication au plomb en gardent parfois des séquelles neurologiques définitives qui peuvent se manifester par une surdité ou un retard mental.

Selon les estimations de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme), en 2013, l'exposition au plomb était responsable de 853 000 décès dus aux effets à long terme sur la santé, les pays à revenu faible ou intermédiaire étant les plus touchés par ce phénomène. L'Ihme a également estimé que l'exposition au plomb était responsable de 9,3% de la charge mondiale de déficience intellectuelle idiopathique (c'est-à-dire sans cause connue comme, par exemple, des facteurs génétiques), de 4% de la charge mondiale des cardiopathies ischémiques et de 6,6% de la charge mondiale d'accidents vasculaires cérébraux.

Quelles sont les sources d'exposition humaine au plomb ?

Le plomb ayant de multiples usages, les sources d'exposition potentielles sont nombreuses. On peut citer, parmi les plus importantes, la pollution de l'environnement en raison du recyclage sauvage des batteries au plomb et du contrôle insuffisant des opérations d'extraction et de fusion, l'utilisation de remèdes traditionnels contenant du plomb, les glaçures céramiques au plomb présentes dans les récipients à usage alimentaire, et les peintures au plomb. L'essence au plomb était autrefois une source importante d'exposition mais elle n'est pratiquement plus utilisée dans aucun pays.

La peinture au plomb représente-t-elle une source importante d'exposition ?

La peinture au plomb est encore utilisée dans la majorité des pays et, depuis l'abandon de l'essence au plomb, c'est l'une des principales sources d'exposition des enfants au plomb. Une peinture au plomb intacte ne présente aucun danger mais, au fur et à mesure qu'elle vieillit, la peinture commence à s'écailler et à tomber en fragments et en poussière qui contaminent l'environnement domestique. Les fragments de peinture et la poussière sont facilement avalés par les enfants qui jouent par terre et portent souvent leurs mains à la bouche. Certains enfants attrapent compulsivement des fragments de peinture sur les murs et les ingèrent. La suppression de la peinture au plomb, par exemple lors de travaux de rénovation des logements ou d'entretien de structures peintes, telles que les ponts, peut aussi entraîner un dégagement de poussières contaminées par du plomb si des mesures de sécurité ne sont pas prises. Les peintures au plomb peuvent rester une source d'exposition pendant de nombreuses années. Même dans les pays qui ont interdit ces peintures, il y a plusieurs décennies, on en trouve encore dans de nombreux logements. Plus tôt les peintures au plomb seront interdites dans un pays, plus vite cet héritage toxique sera éliminé.

Quels sont les objectifs de l'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb ?

L'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb est une initiative de nature volontaire et collaborative destinée à canaliser et à stimuler les efforts de diverses parties prenantes en vue d'atteindre les objectifs spécifiques suivants à l'échelle internationale : empêcher l'exposition des enfants aux peintures au plomb et réduire au maximum l'exposition des travailleurs à ces peintures. Ces parties prenantes peuvent être des gouvernements, des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, y compris de la société civile, des organismes régionaux, des organisations philanthropiques, des institutions universitaires, les médias et le secteur privé. Des particuliers peuvent également participer. L'objectif plus large de l'Alliance est de promouvoir un arrêt progressif de la fabrication et de la commercialisation de peintures contenant du plomb afin d'éliminer les risques dus à ces peintures.

L'Alliance a été créée suite à l'appel lancé, en 2002, par les gouvernements lors du Sommet mondial pour le développement durable en vue d'éliminer progressivement les peintures au plomb. En 2009, la deuxième session de la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques a permis de faire le point des progrès accomplis à cet égard. Les participants à cette conférence ont noté que le Partenariat pour des carburants et véhicules propres était parvenu à éliminer progressivement l'utilisation de l'essence au plomb et ont soutenu la création d'un partenariat mondial en vue de promouvoir l'élimination progressive des peintures au plomb.

L'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb est dirigée conjointement par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), conformément à leurs mandats respectifs.

Que doivent faire les Etats membres pour éliminer les peintures au plomb ?

Les composants du plomb utilisés comme pigments et pour faciliter le séchage peuvent être remplacés par des substances plus sûres. Des études ont montré que l'utilisation de ces substances, disponibles depuis plusieurs années, ne fait pas augmenter sensiblement le coût de la peinture. La question du plomb reste, cependant, mal connue et de nombreux pays ne disposent pas de normes obligatoires concernant les peintures au plomb.

Dans les pays où les peintures au plomb sont encore disponibles, les pouvoirs publics devraient instaurer une législation ayant force obligatoire afin d'en interdire ou d'en limiter l'utilisation. On peut, par exemple, interdire l'utilisation de tous les composants du plomb dans la peinture ou fixer un seuil, le plus bas possible, concernant la teneur en plomb autorisée dans les peintures.

On peut aussi mettre en œuvre d'autres mesures, comme l'obligation d'utiliser des peintures sans plomb dans les bâtiments publics tels que les écoles et les hôpitaux et l'information du grand public au sujet des dangers du plomb afin de favoriser l'achat de peintures sans plomb. Cette pression sur le marché peut encourager les fabricants de peintures à prendre volontairement des mesures pour cesser d'ajouter des composants du plomb dans leurs produits.

L'élimination de l'essence au plomb a montré à quel point de telles mesures pouvaient porter leurs fruits. Dans de nombreux pays, la plombémie moyenne dans la population a beaucoup baissé grâce à l'interdiction de l'essence au plomb et à d'autres mesures dans le même sens.

Dans son plan d'activité, l'Alliance mondiale fixe pour tous les pays, une cible consistant à adopter d'ici 2020 des lois, règlements, normes et/ou procédures juridiquement contraignants en vue d'encadrer la production, l'importation, l'exportation, la vente et l'utilisation des peintures au plomb. Cette cible accorde une attention particulière à l'élimination des peintures décoratives contenant du plomb et des peintures au plomb destinées à d'autres applications très susceptibles de contribuer à l'exposition des enfants au plomb. Toutefois, l'objectif est d'encadrer l'utilisation du plomb dans toutes les peintures. Au 30 juin 2016, 62 pays avaient informé le secrétariat de l'Alliance mondiale que de telles mesures avaient été adoptées, et 22 autres pays avaient déclaré que de telles mesures étaient en cours de mise au point.

Comment l'OMS lutte-t-elle contre les peintures au plomb et leurs effets sur la santé ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que le plomb est l'une des dix substances chimiques les plus préoccupantes en termes de santé publique et les Etats membres doivent donc prendre des mesures pour protéger la santé des travailleurs, des enfants et des femmes en âge de procréer. Pour mieux faire connaître les dangers du plomb et la nécessité de les prévenir, l'OMS a publié sur son site Web plusieurs informations sur le plomb, y compris des documents à l'intention des décideurs, des orientations techniques et des supports pour la sensibilisation.

Pour aider les décideurs, les autorités de santé publique et les professionnels de la santé à mettre en œuvre des mesures pour protéger les enfants et les adultes des effets de l'exposition au plomb sur la santé, l'OMS met au point des lignes directrices fondées sur des bases factuelles concernant la prévention et la prise en charge de l'intoxication au plomb.

Comme les peintures au plomb restent une source d'exposition dans de nombreux pays, l'OMS s'est associée au Programme des Nations unies pour l'Environnement (Pnue) afin de créer l'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb.