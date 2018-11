Tunisie: Comme on se retrouve !

Et heureux qui, des deux, écrit le mieux l'histoire du football continental. Au jour d'aujourd'hui, c'est Al Ahly qui s'installe majestueusement sur le trône du continent noir grâce aux huit trophées de la Champions League épinglés sur son tableau de chasse. Loin, bien loin de l'Espérance qui n'en a que deux jusqu'à présent (1994 et 2011).

C'est vraiment trop peu pour un club de la carrure du doyen des clubs tunisiens qui ne compte que quatre autres finales perdues (1999, 2000, 2010 et 2012). C'est trop peu pour un grand club qui fêtera son centenaire l'année prochaine. C'est trop peu pour un club qui a enfanté des joueurs d'exception comme Tarek Dhiab, Chokri El Ouaer, Khaled Ben Yahia, Ali Ben Neji, Abdelmajid Ben Mrad et tant d'autres. C'est trop peu pour un club dont le palmarès est de loin le plus éloquent sur le plan national.

Aussi, l'heure de la gloire a-t-elle sonné pour le club de Bab Souika qui ne doit en aucun cas permettre à Al Ahly, son rival de toujours, de creuser davantage l'écart et de remporter un nouveau sacre à ses dépens.

Le grand message de l'Espérance tant attendu se doit d'être donné dès ce soir à l'occasion de la finale aller qui aura lieu au somptueux stade de Borj Al-Arab à Alexandrie.

De la revanche dans l'air

L'EST a, rappelons-le, été éliminée par Al Ahly deux fois lors des dix dernières années. Ce fut en 2012 lors de la finale de la Champions Ligue (1-2) à Radès et l'année dernière en quart de finale sur le même score à Radès également.

Les retrouvailles avec les «Pharaons» auront donc lieu dans une ambiance tout à fait revancharde pour les coéquipiers de Khalil Chammam.

Ces derniers n'ont qu'une seule idée en tête : chasser le signe indien et s'imposer avec brio devant les «Ahlaouis».

Certes, ce ne sera pas de tout repos, mais à cœur vaillant, rien d'impossible, comme on dit.

Les plus en forme à aligner

Si ce rendez-vous crucial de la finale avait été programmé un mois auparavant, on aurait été persuadé d'une défaite certaine pour l'EST qui était en perdition totale à tous les niveaux.

Mais le net regain de forme de l'équipe affiché ces derniers temps, notamment lors de la manche retour des demi-finales de la Champions League contre Primeiro De Agosto à Tunis (4-2) nous met en mesure de croire en une belle performance en perspective devant Al Ahly.

Et c'est surtout la santé pimpante affichée de nouveau par le trio d'attaque de l'EST, Anis Badri, Youssef Blaïli et Haythem Jouini, qui fait que le rêve de damer le pion à l'ogre égyptien soit on ne peut plus réalisable.

A ce propos, il y a lieu de saluer le courage de Moine Chaâbani qui n'a pas eu froid aux yeux avant d'imposer les joueurs les plus en forme.

En effet, Haythem Jouini, qui pète le feu ces derniers jours, a fini par ravir la titularisation à Yassine Khénissi. Il en sera de même pour Moez Ben Chrifia qui reprendra tout à l'heure son poste de keeper rentrant à la place de Rami Jridi. Ce dernier n'a à s'en prendre qu'à lui-même au vu de sa piètre prestation devant Primeiro de Agosto. De plus, et en toute franchise, un gardien n'a pas le droit d'être sous l'emprise de la «trouille» dans les grands rendez-vous de son équipe. On espère pour lui que la leçon soit bien retenue car, en dehors de cela, Jridi est un gardien pétri de qualités.

Un autre joueur pourrait lui aussi prendre la place d'un autre titulaire en puissance. L'on parle de Mohamed Ali Yaâcoubi qui a de fortes chances d'être aligné à la place de Chamseddine Dhaouadi. Mais le ballottage pourrait persister jusqu'à quelques heures avant le match.

L'essentiel, c'est que ces joueurs et leurs coéquipiers, Kom, Coulibaly, Chaâlali, Ben Mohamed et Derbali, soient d'aplomb pour ces retrouvailles à haut risque avec Al Ahly.