Mali: « La centrale d'Albatros Energy peut devenir le moteur d'un progrès économique durable »

La nouvelle centrale électrique AEM se trouve dans la région de Kayes dans l'ouest du Mali, qui abrite également les principales exploitations minières du pays. L'économie malienne verra une réduction de ses dépenses liées à l'importation d'énergie, un approvisionnement en électricité plus fiable pour les entreprises et les industries ainsi qu'une diminution du besoin de faire appel à la location de dispositifs mobiles de production d'électricité.

Il s'exprimait lors de l'inauguration d'Albatros Energy Mali (AEM) et sous la présidence de Ibrahim Boubacar Keita, président de la République du Mali, et l'ambassadeur du Royaume-Uni en République du Mali, Cat Evans. Le président d'AEM, Amadou Sow, et le PDG, Koenraad Beckers, ont supervisé l'ouverture officielle. Emilio Cattaneo, directeur exécutif de l'Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), était également présent aux côtés de Tania De Beers, représentant du gestionnaire de fonds de l'EAIF, Investec. Alex Hazoury était présent au nom de GuarantCo.

