Mali: RSE - La BNDA offre de l'électricité à l'AMALDEME

Avant de faire savoir : «En décidant de vous apporter cette aide, nous ne faisons que suivre une stratégie qui est conforme à nos valeurs. Nous sommes une banque dont le cœur de métier est l'agriculture. Et qui parle d'agriculture réfère à la terre et donc à l'écosystème ».

Quant au directeur général de la BNDA, il a remercié la présidente de l'AMALDEME et l'ensemble de son équipe pour leur travail de portée humanitaire et patriotique. «C'est assez émouvant pour la BNDA d'aider une structure comme l'AMALDEME à combler ses besoins en électricité en ces périodes critiques par l'installation de système autonome écologique comme les panneaux solaires», a dit Souleymane Waigalo.

Fort requinquée, Mme Yasmina Sanogho a expliqué qu'à travers ce projet, la BNDA a fait sortir l'AMALDEME de l'obscurité dans laquelle elle était plongée depuis un bon moment. «L'AMALDEME va réduire sa consommation d'électricité de 80%. Ce qui lui permettra d'épargner un montant de 34.055.357 FCFA sur les 15 années à venir», a souligné la directrice de l'Association. Cela permettra en plus d'offrir un environnement convivial de travail au personnel et particulièrement au centre médico-psycho-éducatif qui offre des prestations médicales, thérapeutiques et d'assistance psychosociale à des centaines d'enfants handicapés.

