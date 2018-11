Soudan: Momtaz s'adresse à l'atelier de bonne gouvernance et l'état de droit

Khartoum — Le ministre de la Gouvernance Fédérale M. Hamid Momtaz s'est adressé mercredi à l'atelier de travail qu'a organisé la Commission du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réintégration en coopération avec l'Organisation Labina pour le développement et financé par l'Agence américaine, ainsi que par la coordination et la coopération avec la Gouvernance Fédérale sur la bonne gouvernance et l'état de droit.

Le ministre a déclaré que la Gouvernance Fédérale avait commencé à restructurer les localités aux États fédérés et il avait exprimé son intérêt à ne percevoir que des taxes perçues par l'État.

Momtaz a souligné l'importance de la coopération entre Gouvernance Fédérale et les conseils législatifs de tous les États fédérés et a souligné que la structure était destinée à fournir des services et une bonne gouvernance dans un domaine spécifique.