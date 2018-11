Soudan: Rencontre avec Délégation Onusienne de Lutte contre le Terrorisme

Le chef rebelle sud-soudanais est arrivé le 31 octobre dans la capitale du pays, après plus de deux ans… Plus »

Par ailleurs, Sinin Eissa, Président par intérim de l'Administration chargée de la Lutte contre l'Extrémisme Violent, a souligné les efforts déployés par l'Office de Poursuite Publique dans la Lutte contre l'Extrémisme Violent et la mise en place de Poursuites Spécialisées dans la Lutte contre le Blanchiment d'Argent, la Traite des Etres Humains et la Richesse Juridique, en plus du Parquet Informatique.

Khartoum — Le l'Office de Poursuite Publique a affirmé que le Soudan avait fait de grands progrès en matière de Compatibilité de ses Législations avec les Accords et Protocoles relatifs à la Lutte contre le Terrorisme, soulignant que la Loi de 2001 sur la Lutte contre le Terrorisme était précisément Formulés pour garantir le Principe de Justice et réaliser les Objectifs de la Loi.

