Soudan: Mammon - La participation du Soudan au Sud confirme le Mérite Moral

Juba — - Le Ministre soudanais de l'Information, de la Communication et des Technologies de l'Information, Mammon Ibrahim, a déclaré que la Participation du Soudan à la Célébration de la Paix de la République du Sud Soudan confirmait son Mérite Moral et mise des Décisions de Paix sur le Terrain.

Dans une déclaration à faite à SUNA, il a évoqué la Réception Massive des Citoyens du Sud Soudan au Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, accompagné d'une délégation de Haut Niveau et des modèles culturels présentés par ceux-ci, exprimant leur joie de la Paix qu'il soutenait.

Il a ajouté que la Paix est un Message Positif et que les Peuples sont en Mesure de surmonter toutes les Guerres et leurs Malheurs à travers des Plates-Formes Culturelles, soulignant ainsi le Tableau Culturel que les Citoyens du Sud à Freedom Square ont mis en place dans leur Culture et leur Danse Différentes.

Mammon a exprimé ses Remerciements et sa Gratitude à la délégation des Médias Soudanais, qui a transmis le Pouls de la Célébration Directement au Peuple Soudanais, et a rendu Hommage à l'Honneur de l'Université de Juba pour le Président de la République Omer Al-Bashir, soulignant que cette Reconnaissance témoigne de la Reconnaissance de l'Effort et du Rôle du Président dans le Processus de Paix et de Discussion sur la Paix qui est l'Objectif de tous les Peuples.