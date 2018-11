Cote d'Ivoire: Élections - Des propositions pour des joutes apaisées en 2020

Aux leaders coutumiers et religieux, elle recommande de prôner toujours la recherche de la paix, le dialogue, la tolérance et le pardon. A l'Autorité nationale de la presse, il a été indiqué de mettre en place un système renforcé de surveillance des informations passées sur les réseaux sociaux et sur la presse numérique dans les périodes électorales et de communiquer activement (radio, télévision) sur les comportements mettant à mal la cohésion sociale.

Au gouvernement, elle suggère d'« entreprendre dès maintenant la réforme de la Cei et du code électoral pour ne pas être surpris par l'élection de 2020. Il faut renforcer la sécurité des populations et surtout des acteurs politiques pendant les périodes électorales, Associer au code de bonne conduite des clauses de sanction en cas de non-respect, garantir l'autonomie financière de la Commission électorale indépendante ; accélérer le processus du vote de la loi pour la promotion des droits politiques de la femme afin que cette loi soit applicable avant les élections de 2020 », dira-t-elle.

Eu égard aux violences enregistrées dans certaines zones à la faveur des récentes élections municipales et régionales, elle a fait des propositions pour une présidentielle apaisée en 2020. « Il convient de prendre dès maintenant les dispositions pour maitriser l'élection présidentielle de 2020 qui, de façon naturelle, devraient susciter encore plus de passions, au regard de la recomposition de l'espace politique qui n'a pas encore livré sa dernière version », a déclaré la conférencière.

