Cote d'Ivoire: Kouassi Yao Attohoula (défenseur) - "Le WAC va rebondir"

interview

Le latéral droit de Williamsville athletic club juge le début de saison de son club et évoque son avenir.

Comment expliquez-vous le difficile début de saison du Wac?

Nous traversons actuellement une période difficile. C'est une situation que peut vivre n'importe quel club. Mais il faut reconnaître que nous n'avons pas eu de repos après la compétition africaine.

Votre effectif actuel est-il à la hauteur?

Nous sommes à la hauteur, seulement que les résultats ne suivent pas. Nous continuons de travailler. Nous allons rebondir, il faut juste être patient et humble. Dieu seul sait ce qu'il nous réserve.

Comment jugez-vous le niveau du championnat ivoirien cette saison?

Il est d'un bon niveau. J'ai l'impression que les clubs ont compris qu'ils devaient beaucoup travailler pour que le championnat soit à un meilleur niveau et tous travaillent dur.

Parlez-nous de votre carrière.

J'ai commencé à Abobo, au centre de formation Osa, avant d'atterrir à l'Académie Mimosifcom. J'y suis resté de 2007 à 2013. J'ai été prêté ensuite à l'Alliance de l'Indénié, en deuxième division. En 2014, j'ai rejoint le Wac où j'ai été prêté, la première saison. Je n'ai pas beaucoup joué. La deuxième saison, le Wac a racheté mon contrat avec l'Asec.

Quel est votre poste de prédilection ?

Pendant ma formation, j'ai évolué à plusieurs postes à l'académie, mais le plus souvent en tant que latéral droit.

Avez-vous un modèle de joueur ?

J'apprécie bien Daniel Alves, l'ancien latéral brésilien du Fc Barcelone et Marcelo qui évolue au Real Madrid. Ce sont les meilleurs.

Quelles sont vos ambitions personnelles?

Mon rêve est de devenir un grand footballeur. J'ambitionne d'aller m'aguerrir dans un championnat plus huppé, mais aussi d'être appelé en sélection nationale.

Avez-vous déjà été en contact avec certains clubs à l'étranger ?

Pas encore, malheureusement.

Vous faites pourtant partie des meilleurs latéraux du championnat.

C'est ce que tout le monde dit et pense ! Mais je suis toujours là. Je n'ai pas encore eu de sélection ni de contact à l'étranger. Certaines personnes ont mal à ma place. Mais j'estime que si cela n'a pas encore été fait, c'est parce que je ne le mérite pas et parce que je dois me mettre au travail.

Dans quel club ou championnat rêvez-vous d'évoluer plus tard?

Quand j'étais à l'académie, je rêvais de jouer à Barcelone. Rien n'est impossible, mais peu importe le championnat, pourvu qu'il soit professionnel.

Et si l'Asec, votre club formateur, vous sollicitait?

Mon souhait, c'est de jouer dans un club où je serai titulaire et non sur le banc. J'ai besoin de m'exprimer. Si l'Asec me rappelle, je ne refuserais pas si j'ai la garantie d'avoir du temps de jeu. C'est mon club formateur. Mais je précise que mon objectif, c'est de quitter ce championnat.