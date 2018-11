Cote d'Ivoire: Vernissage - Samir Zarour va dévoiler ses dernières créations

Le plasticien ivoirien, diplômé des Beaux-arts de Paris, promet de dévoiler ses plus belles merveilles.

Le vernissage de l'exposition de l'artiste-peintre Samir Zarour, l'un des grands maîtres des arts visuels ivoiriens, s'ouvre le 8 novembre à 19 heures, et ce, jusqu'au au 5 janvier 2019, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Placé sous le haut parrainage et la présence effective de Jean Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, cette exposition dévoilera les dernières créations, des œuvres inspirées de la beauté africaine, réalisées ces dernières années par le plasticien.

L'information a été rendue publique lors d'une conférence de presse animée par l'artiste-peintre le 29 octobre, dans les locaux du restaurant Le Maestro, aux II-Plateaux les Vallons. « Je peins beaucoup les femmes. Mon inspiration vient de la femme africaine qui a une beauté magnifique », a indiqué Samir Zarour qui justifie ensuite sa démarche.

« De façon générale, j'ai toujours admiré la femme. Je trouve que l'homme ne met pas suffisamment en valeur la femme qu'il respecte trop peu. Quand une femme est belle, elle m'inspire sur tous les plans, le regard, le visage, le sourire. J'adore, par exemple, la femme qui sort de l'eau habillée ». Il ajoute: « J'espère que vous trouverez parmi mes nouvelles créations des merveilles pour compléter vos collections ».

Samir est l'une des signatures de référence du genre « Figuratif » de la Côte d'Ivoire. Par sa connaissance affinée de l'Homme et de la nature, de l'harmonie dans l'agencement et la composition des dessins et figures, les critiques d'art reconnaissent en lui le plasticien dont les productions sont plus que prisées par les collectionneurs. Il a invité les amoureux des arts visuels à venir massivement à ce grand rendez-vous pour découvrir ses réalisations inédites.

C'est par un vibrant hommage au premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, pour son soutien à sa réussite en tant qu'icône de la peinture ivoirienne, que l'artiste, qui a célébré en 2017 ses cinquante ans de carrière, a mis fin à la conférence de presse.