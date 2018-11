Mali: Banques - La BDM-SA affiche un résultat d'exploitation de près de 11 milliards de FCFA au 30 juin 2018

Du bon cru. Selon la direction de la communication, les performances du premier groupe bancaire malien, la Banque de Développement du Mali(DBM) sont au rendez-vous à la fin du 1er semestre 2018. Le Conseil d'administration de la BDM-SA réuni en sa 65ème session ordinaire le 27 octobre 2018 dans la salle de conférences de son siège, l'atteste avec des chiffres. La rencontre était placée sous la présidence de M. Ahmed Mohamed Ag Hamani, Président du Conseil d'Administration et ancien Premier ministre du Mali.

Après adoption et examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a apprécié les performances réalisées par le premier groupe bancaire malien au titre des comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2018 qui se sont soldés par un total bilan de près de neuf cent vingt milliards de francs (920 milliards FCFA) et un résultat d'exploitation bénéficiaire de près de onze milliards de francs (11 milliards FCFA).

Le Conseil d'Administration a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations et ses encouragements au management et à l'ensemble du personnel du groupe bancaire pour les performances réalisées et les a exhortés à persévérer dans l'effort en vue de gagner les nouveaux challenges qui pointent à l'horizon.

Conscient des défis à relever dans un environnement concurrentiel, le directeur général Bréhima Amadou Haidara et son équipe entendent améliorer les nombreuses performances réalisées, en conservant aujourd'hui plus qu'hier leur rôle de leadership dans le secteur bancaire malien et dans l'espace UEMOA.

Pour rappel, la BDM-Sa est l'une des rares banques maliennes qui a des banques dites d'union en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso. Elle a une grande structure en Guinée Bissau.

Au niveau de la direction générale, l'on magnifie que ces atouts font de la BDM-SA, la première Banque du Mali, celle de l'avenir, de l'espoir des hommes d'affaires du Mali et de l'Union économique monétaire ouest africaine (UEMOA).