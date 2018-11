Afrique: LDC CAF-Finale aller - Al Ahly-Espérance, les joueurs convoqués

La finale aller de la Ligue des champions CAF se joue ce vendredi entre Al Ahly du Caire et l'Espérance de Tunis. Un match très attendu entre deux clubs nord-africains et qui promet sûrement des étincelles. Et on connait déjà les joueurs convoqués par les deux formations en vue de cette confrontation.

Les Cairotes feront sans Ali Maaloul, blessé et forfait jusqu'à la fin de l'année. Par contre, Mohamed El-Shennawy et Islam Mohareb sont dans les éléments convoqués. Chez les Sang et Or, l'incertitude plane sur la présence d'Aymen Ben Mohammed.

Les groupes :

Le groupe d'Al Ahly : Sherif Ekramy, Mohamed El-Shennawy, Ali Lotfi - Ahmed Fathi, Mohamed Hany, Salif Coulibaly, Saad Samir, Ayman Ashraf - Sabry Rahil, Hossam Ashour, Amr El-Sulaya, Hesham Mohamed, Akram Tawfik, Karim Nedved, Islam Mohareb, Ahmed Hamoudi, Walid Soliman, Mido Gaber, Ahmed Hamdi - Salah Mohsen, Marwan Mohsen, Walid Azaro.

Le groupe de l'EST : Moez Ben Cherifia, Rami Jeridi, Ali Jemal - Sameh Derbali, Iheb Mbarki, Ayman Ben Mohamed, Khalil Chammam, Houcine Rabii, Ali Machani, Chamseddine Dhaouadi, Mohamed Ali Yaakoubi, Aymen Mahmoud - Franck Kom, Fousseny Coulibaly, Mohamed Amine Meskini, Ghailane Chaalali, Saad Beguir, Anice Badri - Youssef Belaili, Bilel Mejri, Edem Rejaibi, Haythem Jouini, Taha Yassine Khenissi.