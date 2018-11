Afrique de l'Ouest: Burkina Faso-Libéria - Renforcer la coopération bilatérale

Il a souhaité que la paix et l'unité soient promues au Burkina Faso. Roch Marc Christian Kaboré s'est réjoui, pour sa part, de la qualité des relations qui existent entre son pays et le Libéria. « Cela fait dix ans que la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Libéria ne s'est pas tenue. Cette commission avait défini les pistes sur lesquelles devraient s'engager un certain nombre d'activités. Il est important de faire en sorte que cette commission mixte puisse se retrouver pour discuter de tous les domaines de coopération », a déclaré le chef de l'Etat burkinabè.

«Il est important de renforcer nos relations au profit du développement des peuples libériens et burkinabè et je pense que ma visite permettra de renforcer les relations bilatérales ». C'est ce qu'a dit le président libérien, George Weah, à la fin de sa visite de 48h, le 30 octobre 2018, au Palais de Kosyam.

