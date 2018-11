Afrique du Nord: La Hollande réafirme son soutien total à la Tunisie

Et heureux qui, des deux, écrit le mieux l'histoire du football continental. Au jour d'aujourd'hui, c'est Al Ahly… Plus »

De son côté, le président de la République a insisté sur la nécessité d'œuvrer en vue de développer les relations d'amitié et de coopération établies entre les deux pays, de manière à soutenir la Tunisie dans sa détermination à faire réussir son processus démocratique et à réaliser le développement socioéconomique escompté.

Il a exprimé la volonté des Pays-Bas de renforcer et de diversifier la coopération avec la Tunisie dans différents domaines, à l'instar de l'agriculture, du transport et du traitement des eaux.

Le ministre néerlandais a aussi rendu hommage à la Tunisie pour les importants pas qu'elle a franchis sur la voie de l'instauration de la démocratie et la consécration des droits et des libertés, notamment en ce qui concerne sa politique progressiste en matière de droits des femmes.

