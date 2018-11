À sa suite, Brahima Traoré, le Directeur Exécutif, a expliqué que la carte unique intelligente vient sonner le glas du phénomène du prêt de la carte de la MUGEF-CI par certains agents à leurs proches car elle contient le code bancaire du propriétaire. Aussi permet-elle , selon lui, d'avoir accès à un réseau marchant avec une remise de 10% sur les achats effectués en dehors de tabac et du journal. Cette carte magnétique fonctionne, à l'en croire, comme une carte prépayée et pourra éviter au détenteur les déplacements pour des opérations financières.

Pour ce qui est des projets en cours, il a annoncé entre autres la finalisation de l'acquisition des documents qui permettront la construction d'un hôpital des fonctionnaires à Bouaké et la poursuite des négociations avec un partenaire pour l'ouverture d'un centre de santé mutualiste à Yopougon. Il a conclu en ces termes : « vous comprenez que le travail est en train d'être fait. Nous souhaiterions que tous les agitateurs arrêtent de s'agiter et qu'ils nous regardent. ».

Nous avons au niveau de la promotion des valeurs mutualistes fait des formations des membres des organes de gestion et de contrôle, des formations des membres des bureaux des conseils consultatifs locaux. Nous avons fait un audit organisationnel. Nous avons procédé à la nomination d'un directeur exécutif, économiste de la santé et expert en mutualité.(... ) nous avons mis en place un nouvel organigramme en adéquation avec le règlement communautaire de l'UEMOA.(... )

À cette rencontre kouamé Mesmin Komoé, le président du conseil d'administration de la mutuelle est revenu sur les engagements pris par son staff et lui lors de la course à la tête de cette instance. « Lors de la campagne et après avoir été élu, le conseil d'administration avait fait les promesses suivantes: promouvoir les valeurs mutualistes (... ), faciliter l'accès aux prestations (... ), moderniser l'accès aux prestations (... ), et renforcer les capacités opérationnelles .

