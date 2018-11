Cote d'Ivoire: Foncier rural / Signature d'un accord-cadre de coopération - L'Afor et l'Inp-Hb font désormais chemin ensemble

L'Agence Foncière Rurale (AFOR) et l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) ont décidé de faire chemin ensemble. Et ce à travers la signature d'un Accord-Cadre de Coopération. Cet accord a été paraphé le mercredi 31 octobre 2018 au siège de l'AFOR à Cocody en présence de Bamba Cheick Daniel, directeur Général de l'AFOR et Koffi N'Guessan, directeur de l'INP-HB.

L'Accord-Cadre de Coopération entre l'AFOR et l'INP-HB a une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Il a pour objet de définir les axes de coopération sur la base desquels les Parties entendent collaborer, et de fixer les conditions auxquelles l'AFOR, d'une part, et l'INP-HB, d'autre part, envisagent de développer ces axes notamment dans les domaines qui leur sont d'un intérêt commun, sans que cette liste ne soit exhaustive, tels que le renforcement des capacités des agents de l'AFOR et des structures qui interviennent dans la gestion du foncier rural, les techniques de cartographie, le développement et l'échange documentaire.

Les axes majeurs de la coopération tels que définis de commun accord sont les formations diplômantes spécialisées ; le renforcement des capacités des agents de l'AFOR, de l'administration publique et des entreprises privées aux métiers du foncier rural enseignés dans les écoles de l'INP-HB ; la formation des étudiants des écoles de l'INP-HB aux métiers du foncier rural à travers des voyages d'études et des stages dans les services de l'AFOR ; le développement de projets d'intérêt commun.

« Je suis heureux que l'Accord-Cadre de coopération soit signé, car persuadé que tous les intellectuels de haut vol qui seront formés dans cet Institut créé par le Président Houphouët-Boigny, pourront poursuivre demain l'œuvre que nous entamons aujourd'hui », s'est réjoui le Directeur Général de l'AFOR.

Il faut noter que donnant forme à l'Accord-Cadre de Coopération, l'AFOR a réhabilité dans le courant de cette année 2018, certains compartiments de l'École Supérieure d'Agronomie (ESA), qui accueille depuis le mois de juin dernier, la première promotion forte de 25 étudiants dont 8 dames, en Master spécialistes en foncier rural.