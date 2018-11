Ile Maurice: Transfert de Dass Appadu - L'ex-présidente Gurib-Fakim avait sollicité SAJ

«Inacceptable», «Une tentative délibérée d'ébranler la présidence et mon intégrité.» Ce sont les propos tenus par l'ex-présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim dans une lettre envoyée le 31 octobre 2016 à sir Anerood Jugnauth (SAJ), Premier ministre à l'époque, sur le transfert de Dass Appadu, ancien secrétaire à la Présidence. C'est ce qui ressort de l'audition de Pratima Soorawon, Office Management Assistant à la State House, devant la commission Caunhye qui a siégé hier, jeudi 1er novembre.

Cette lettre avait pour but d'intercéder en faveur de Dass Appadu, qui devait être transféré du bureau de la Présidence le 3 novembre. Cependant, bien qu'ayant fait une requête pour que SAJ intervienne, Dass Appadu avait quand même été transféré à la date prévue.

«I find such a move totally unacceptable and a deliberate attempt to undermine my office and my integrity. I propose that this move is quashed immediately following your intervention», extrait de la lettre envoyée par Ameenah Gurib-Fakim à SAJ le 31 octobre 2016, soit le jour même où Dass Appadu a reçu sa lettre de transfert.

Dans sa lettre, Ameenah Gurib-Fakim explique qu'elle connaît Dass Appadu depuis 30 ans et qu'il est impliqué dans plusieurs projets à la State House, dont le programme de doctorat lancé par le Planet Earth Institute (PEI). «In light of the above I'm afraid that I cannot entertain any change of posting», écrit-elle. Cependant, Dass Appadu a bel et bien été transféré et remplacé par Nirmala Bheenick.

Autre requête faite par Ameenah Gurib-Fakim à SAJ, celle d'une intervention en faveur de la demande d'Àlvaro Sobrinho pour une Investment Banking Licence, le 27 octobre. «ASA has submitted for licence for acquisition of land in Ébène and for an Investment Banking Licence in september 2016. The purpose of this letter is to request you to look into both and make sure they are attended to promptly», avait écrit Ameenah Gurib-Fakim dans sa lettre.

Un courrier dans lequel elle avait aussi expliqué que l'ASA d'Álvaro Sobrinho avait fait des investissements à la hauteur de Rs 210 millions à Maurice et qu'il voulait encore investir Rs 350 millions dans une banque d'investissements pour fournir des services de «trade and investment» sur le continent africain.