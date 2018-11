Ile Maurice: Tabagisme - Les paquets de cigarettes neutres introduits en juin 2019

Maintes fois annoncé, le «plain packaging» (emballage neutre) des paquets de cigarettes entre en vigueur en juin 2019. Décision avalisée par le Conseil des ministres hier, jeudi 1er novembre.

Avec l'emballage neutre, les autorités veulent réduire l'attractivité du tabac. Le nom de la marque et de celui du produit seront imprimés en caractères normaux, tandis que des photos et des messages sur les maladies provoquées par le tabagisme seront bien en vue, avec des dimensions encore plus grandes.

En sus, il s'agit d'éliminer la publicité de tels produits qui se fait généralement à travers leur emballage. Les autorités comptent aussi s'attaquer à certains emballages qui laisseraient entendre que des marques de cigarette sont moins nocives pour la santé que d'autres.

L'Organisation mondiale de la santé, à travers sa directive de l'article 11 de la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac, adoptée en 2008, a conseillé à plusieurs pays d'adopter le plain packaging.

Selon le ministère de la Santé, quelque 1 000 Mauriciens meurent chaque année à cause du tabagisme. Et l'OMS estime à six millions le nombre de fumeurs qui meurent annuellement à travers le monde. Sans compter les 600 000 fumeurs passifs.