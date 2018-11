Madagascar: Novotel à Alarobia - Sur un parfum de scandale !

Par quelle magie ce Monsieur, dont on taira le nom, est-il parvenu à mettre en son nom cette parcelle de terre qui faisait l'objet de toutes les convoitises dans un endroit devenu un quartier résidentiel depuis que La City a ouvert ses portes et transformé par une touche de baguette magique tout ce qui l'entoure en endroit le plus cher de la ville. Mais comme la vente de la fameuse Villa Elisabeth, la résidence du Président Zafy Albert, est encore sur toutes les lèvres, personne n'osait s'aventurer dans un autre scandale. Mais voilà qu'à la surprise générale, l'hôtel Novotel prend forme. Allez savoir pourquoi?

Malheureusement et comme on ne peut pas tout avoir, des voix s'élèvent pour critiquer le promoteur malgache qui semble n'avoir trouvé meilleur endroit que sur ce terrain appartenant aux Travaux publics donc à l'Etat.

Vu sous cet angle là, on ne peut que louer l'initiative car ce genre d'établissement reste encore très insuffisant à Tana. Avec Carlton, Ibis et l'Hôtel Colbert, ce Novotel serait donc le quatrième hôtel de luxe situé dans la capitale malgache.

Et de bouche à oreille, on sait qu'il s'agit d'un grand bâtiment de plusieurs étages qui va très certainement booster le tourisme haut de gamme à Madagascar.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.