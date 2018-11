Soudan: Samouh examine l'avancement des mesures visant à réduire la MINUAD

Le chef rebelle sud-soudanais est arrivé le 31 octobre dans la capitale du pays, après plus de deux ans… Plus »

La MINUAD est déployée au Darfour depuis le début de 2008, avec à l'époque plus de 20 000 soldats et un budget annuel de 1,4 milliard de dollars.

Le plan de réduction de la mission MINUAD a décidé de limiter les activités à 13 sites à Jebel Marra, de réduire le siège de la MINUAD à El Fashir et de le déplacer à Zalingé à l'état fédéré du centre du Darfour, de fermer tous les autres sites et camps situés en dehors de la nouvelle zone d'opérations de Jebel Marra.

La cheftaine adjointe de la MINUAD à la MINUAD a expliqué que toutes les ressources et ressources de la mission seraient utilisées pour soutenir la stabilité, la reconstruction et la consolidation de la paix, en coordination et coopération avec les agences des Nations Unies, dans le but de soutenir la stabilité, la reconstruction et la consolidation de la paix.

Al-Fasher — Le gouverneur de l'état fédéré du Nord-Darfour, Mohamed Samouh s'est informé sur la mise en œuvre des mesures en cours visant à réduire la MINUAD conformément à l'accord entre le gouvernement, les Nations Unies et l'Union africaine, stipulant de réduire les forces de l'ONU et de transférer ses fonctions pour soutenir la phase de stabilité que témoigne Darfour.

