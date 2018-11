Madagascar: Route Tsarasaotra - Ivato - Inauguration déguisée

La question qui se pose est de savoir à qui profite les retombées de cette « zava-bita » dont la réception tombe en pleine campagne électorale, après avoir été laissée à l'abandon au lendemain du Sommet de la Francophonie, c'est-à-dire depuis plus de 2 ans. En tout état de cause, l'utilisation du terme « réception » par rapport à cette inauguration déguisée ne tient pas la... route. Y a pas photo pour ne pas dire « mangamanga ny sary ».

« Monsieur le Président de la République par intérim sera présent à la réception de la route Tsarasaotra - Ivato vendredi 2 novembre ». C'est la teneur laconique de la note d'information, transmise hier par la Présidence. On est en droit - au propre comme au figuré - de demander si ce n'est pas une manière de contourner l'article 61 alinéa 1er de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums qui dispose que « Toute inauguration officielle est interdite pendant la durée de la campagne électorale ».

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.