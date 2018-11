Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Al Ridouane à Salé

Salé — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a accompli la prière du Vendredi à la mosquée Al Ridouane à Salé.

L'imam a entamé son prêche en soulignant que le Saint Coran et le Hadith du prophète Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu soient sur lui, valorisent la science et portent haut ses couleurs.

Mais en dépit des efforts déployés par les oulémas et les érudits pour les compiler, vérifier leur crédibilité et les transmettre aux générations futures des croyants, les hadiths du prophète Sidna Mohammed ont fait l'objet de plusieurs tentatives de falsification, dans le sillage des crises et tourmentes vécues par les musulmans, a-t-il souligné.

Il a déploré que d'aucuns persistent à prêter au Messager de Dieu des paroles et des actes inexacts et loin de la réalité malgré les multiples mises en garde du Prophète contre ces mensonges.

Ainsi, il est très aisé de constater que certains hadiths ne sont pas authentiques pour la simple raison qu'ils sont aux antipodes des recommandations du Saint Coran, a-t-il précisé, citant notamment dans ce cadre les hadiths dont la crédibilité n'a pas été prouvée, comme ceux mettant en garde contre les méfaits ou les vertus de la consommation de certains aliments. Ces faux "hadiths" suscitent l'ironie surtout dans les temps modernes, a-t-il souligné.

L'imam a expliqué que le travail d'authentification et de vérification des Hadiths nécessite une bonne connaissance des règles de la science et une objectivité à toute épreuve, si bien qu'il s'agit d'un sujet très sensible en rapport avec les paroles du Messager de Dieu.

Pour l'imam, il serait irresponsable de mettre à côté toutes les précautions d'authentification et l'exercice studieux de vérification et de faire recours à Internet pour en tirer des hadiths sans prêter beaucoup d'attention aux sources authentiques et aux oulémas crédibles.

A la fin du prêche, l'imam a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al Mouminine, protecteur de la Nation et de la Religion, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale.

Il a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste Paradis parmi les Prophètes, les saints et les vertueux.