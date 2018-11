Tunisie: Signature d'un nouveau mémorandum d'entente

Et heureux qui, des deux, écrit le mieux l'histoire du football continental. Au jour d'aujourd'hui, c'est Al Ahly… Plus »

Stef Blok a, par ailleurs, fait savoir qu'il aura un entretien avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et le ministre de l'Intérieur, Hichem Fourati, outre des rencontres avec des jeunes et des représentants de la société civile.

«Les Pays-Bas œuvreront à consolider la transition démocratique, à la promotion de la croissance économique et à la lutte contre la migration clandestine et le terrorisme», a-t-il affirmé, soulignant que son pays est déterminé à encourager la Tunisie à poursuivre la mise en œuvre de sa Constitution et à instaurer la décentralisation et le développement de l'Etat de droit.

La question du chômage, notamment celui des diplômés de l'enseignement supérieur, la situation en Libye et les moyens de parvenir à un règlement pacifique dans ce pays, ont été au centre de l'entretien, a ajouté le ministre des Affaires étrangères, précisant qu'un nouveau mémorandum d'entente a été signé par les parties tunisienne et néerlandaise sur les concertations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères.

L'entretien a aussi porté sur les moyens de mettre en application et d'assurer le suivi du mémorandum d'entente signé par le chef du gouvernement lors de sa visite à La Haye en avril dernier, a-t-il indiqué, précisant que ce document vise à renforcer les relations de coopération dans des secteurs vitaux pour la Tunisie, tels que l'agriculture, la sécurité, le transport et les TICs.

