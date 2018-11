Madagascar: Marc Ravalomanana - Sprint final dans les régions stratégiques

La cote de popularité de Marc Ravalomanana reste incontestable dans ses fiefs.

La campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite. Le candidat n°25 a choisi de s'attaquer durant cette dernière semaine aux régions stratégiques en termes de nombre d'électeurs, qui sont Analamanga et Vakinankaratra. A elle seule, la région Analamanga compte 1.906.399 électeurs et 834.804 électeurs pour la région Vakinankaratra. Les deux régions totalisent donc à elles seules 2.741.203, soit un peu plus de 25% du corps électoral (9.913.599 électeurs) établi par la CENI.

Les 20 autres régions se partagent les 7.435.200 électeurs restants. Le choix de Marc Ravalomanana de mener sa campagne dans ces deux importantes régions, considérées jusqu'ici comme ses fiefs électoraux, durant cette dernière semaine avant le scrutin du 07 novembre s'avère stratégique.

En deux jours, en allant jusqu'à se rendre dans les communes rurales très populeuses de ces deux régions, le candidat n°25 a pu visiter plus de 15 localités, de Mandoto à Andranomanelatra en passant par Analavory, Manazary, Miarinarivo, Soavinandriana, Ambohimandry, Imerintsiatosika, Ampitatafika, Behenjy, Ambohimiadana, Ambatolampy, Ambohimandroso, Andranofito, Ambohibary et Soanindrariny.

Routes et kits scolaires. Là où il est passé, Marc Ravalomanana apporte toujours des solutions qui répondent aux besoins urgents des populations locales. Des solutions déjà prévues dans le « Manifesto » et le MAP2 et qui sont immédiatement réalisables une fois revenu au pouvoir.

« Je ne veux pas vous faire rêver. Mais, je vous promets des actions concrètes à vos problèmes de vie quotidienne dont l'insécurité, les routes et l'accès à l'éducation des enfants. Si vous me donnez votre confiance le 07 novembre prochain, je vous promets de combattre l'insécurité, de reconstruire vos routes et de distribuer gratuitement des kits scolaires. », a-t-il annoncé dans les localités qu'il a visitées hier et avant-hier.

Aujourd'hui, le candidat n°25 poursuit son périple électoral dans les régions de Vakinankaratra, d'Itasy et de Bongolava. Le bâtisseur prévoit de rencontrer ce jour la population d'Antsirabe.