Tunisie/Egypte: Anice Badri - « Notre objectif est de gagner la Ligue des Champions »

Devant 60.000 spectateurs survoltés, l'Espérance Sportive de Tunis affrontera, ce vendredi, Al Ahly, dans le cadre de la finale aller de la Ligue des Champions.

Pour le club Sang et Or de Tunis, la mission consistera ce vendredi à réaliser à Alexandrie un résultat qui lui permette de garder des chances de remporter le titre africain à Tunis la semaine prochaine. L'idéal serait de marquer un but afin de se faciliter la tâche au match retour. Raison pour laquelle l'attaquant de l'Espérance de Tunis Anice Badri pense que la manche aller, vendredi à Borg El Arab, sera cruciale.

« Nous connaissons bien Al-Ahly. Le match aller en Egypte sera très compliqué, prédit le joueur formé au LOSC, auteur du but de la qualification face à Primeiro de Agosto. Il faudra bien le gérer, puis chercher la qualification en Tunisie. C'est un adversaire redoutable, qui a atteint la finale l'an dernier, mais nous sommes optimistes. Notre objectif est effectivement de gagner la Ligue des Champions et de participer à la Coupe du Monde des Clubs », a confié le joueur à FIFA.com.

Les Sang et Or croient en leurs chances de remporter la Ligue des Champions d'autant plus qu'ils accueillent leurs adversaires dans le stade Rades. L'Espérance doit faire preuve de rigueur défensive, talon d'Achille de l'équipe ces dernières semaines et essayer de marquer au moins un but. Anice Badri et ses coéquipiers devront éviter le relâchement en cas de bon résultat : en 2012, lors de la dernière finale entre les deux équipes, les Sang et Or avaient été battus chez eux (1-2) lors de la manche retour après avoir pourtant ramené le nul (1-1) d'Alexandrie. Et un pareil enchaînement de résultats s'est aussi produit cette saison pendant les matchs de poules...